Канберра, , 13:50 — REGNUM Половина валового внутреннего продукта (ВВП) Австралии создается отраслями, которые «в умеренной до очень высокой» степени зависят от природы и ее ресурсов. Об этом говорится в новом исследовании, в котором приводится довод в пользу более строгого набора законов об окружающей среде для защиты экономики, о чем 5 сентября написала газета The Guardian.

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В отчете, подготовленном Австралийским фондом охраны природы и другими НИИ, говорится, что 896 миллиардов долларов экономики Австралии, или примерно 49% ее ВВП, зависят от природных ресурсов.

Используя то же моделирование, что и в знаменательном отчете Всемирного экономического форума, в котором говорится, что 44 трлн долларов США мирового ВВП зависит от природы, в отчете установлено, что такие сектора, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, производство продуктов питания и водоснабжение, приносят около 293 млрд долларов в год, или примерно 16% экономического производства страны.

Другие сектора с умеренной или высокой прямой зависимостью от окружающей среды, такие как горнодобывающая промышленность, недвижимость, жилье и гостиничный бизнес, приносят 602 миллиарда долларов в год, или около 33% ВВП Австралии.