Бердск, Новосибирская область, 5 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор 31-летнему полицейскому по факту халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), повлекшей смерть человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что 28 марта 2021 года полицейский заступил на суточное дежурство в дежурную часть отдела МВД России по городу Бердску в качестве дублера помощника оперативного дежурного.

29 марта в 05:30 в дежурную часть ОМВД по Бердску поступило сообщение от жительницы микрорайона Северный о том, что её муж угрожает ей убийством. Оперативный дежурный направил на место экипаж патрульно-постовой службы. Стражи порядка пресекли действия мужчины и доставили его в отдел полиции. С мужчиной провели профилактическую беседу, после этого оперативный дежурный его отпустил.

В 08:07 из службы 112 в дежурную часть поступило сообщение от соседки ранее звонившей женщины о том, что из квартиры последней доносятся крики о помощи. Однако подсудимый, находившийся в момент звонка в дежурной части, не исполнил свои должностные обязанности. Он не организовал незамедлительный выезд на место происшествия сотрудников ГНР, не направил туда ближайший наряд ППС, ДПС, подразделение вневедомственной охраны. В результате 29-летняя женщина была убита в собственной квартире. Её супруга задержали на месте преступления.

Суд назначил полицейскому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, он на два года лишён права занимать должности в государственных органах.

Добавим, по данным ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2021 году в регионе было зарегистрировано 46 463 преступления. Уровень преступности в расчете на 100 тысяч населения сократился и составил 1667,8 (в 2020 году — 1930,3).

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