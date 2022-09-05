Уфа, 5 сентября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Уникальную операцию провели врачи в республиканской детской клинической больнице в Уфе. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

CSMRC Хирурги

Сообщается, что в нейрохирургическом отделении этого медицинского учреждения проводят микро-нейрохирургические операции по медикаментозно резистентные эпилепсии. Каждый год здесь разными методами проводят до 15 подобных операций.

Отмечается, что эта операция является достаточно редкой, ее проводят в единичных клиниках России.

«1 сентября специалистами больницы проведена операция мальчику пяти лет со сложной формой эпилепсией. У пациента наблюдались эпилептические приступы частотой до 100 и более раз в сутки. На основе показаний, хирурги РДКБ выполнили операцию микрохирургической функциональной гемисферотомии, которая прошла успешно», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что после операции у пациента значительно уменьшилась частота приступов, ребенок идет на поправку, при этом он будет продолжать медикаментозную терапию.