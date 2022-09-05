Берлин, 5 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. 65 млрд евро, выделенные правительством Германии на борьбу с ростом цен, скорее всего, не сумеют предотвратить экономический спад, полагают эксперты из международных финансовых корпораций, о чем сообщает агентство Bloomberg.

Бундестаг. Берлин

«Хотя объявленный пакет действительно принесет некоторое облегчение финансово уязвимым [гражданам], сомнительно, что его будет достаточно, чтобы полностью компенсировать последствия повышения цен на энергоносители», — заявил 5 сентября экономист крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Groep Карстен Бржески в отчете для клиентов.

Среди целого ряда мер, объявленных 4 сентября правительством канцлера Олафа Шольца, увеличение субсидий для семей с низким доходом, выплаты студентам и пенсионерам, а также ограничение цен на электроэнергию. Кроме того, власти обещали поддержать усилия Европейского союза по введению налогов на сверхприбыли, поскольку растущие доходы некоторых энергетических компаний в условиях финансовой нестабильности вызывают возмущение общества.

Однако так как некоторые важнейшие элементы плана пока еще дорабатываются, возможно, пакет мер полностью не войдет в силу до 2023 года, сказал Бржески. А поскольку компаниям и домохозяйствам, которые не получают социальных выплат, не оказывается достаточной поддержки, «пакет, вероятно, не сможет предотвратить спад экономики в целом».

В то же время экономист германского банковского концерна Commerzbank Йорг Кремер предупредил, что эти меры создают «иллюзию того, что большая часть населения может быть защищена от последствий роста цен на энергоносители». По его словам, такой подход рискует еще больше подстегнуть и без того высокие потребительские цены.

Снижение счетов за электроэнергию для населения на 10 млрд евро может снизить базовую инфляцию на 0,6 п. п., по предварительным расчетам экономиста транснационального финансового конгломерата JPMorgan Chase Грега Фузеси. В то же время, «на данный момент остается слишком много вопросов, чтобы оценить точное влияние на инфляцию, в том числе по срокам».

Хотя пакет мер «обнадеживает» с точки зрения роста, прекращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 1» означает, что «могут материализоваться новые риски», отметил Фузеси.