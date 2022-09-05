Пограничный район, Приморский край, 5 сентября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В селе Сергеевка Пограничного округа по нацпроекту «Культура» началось строительство дома культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Пресс-служба Правительства Приморского края Строительство дома культуры в Приморье

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Сдача нового дома культуры намечена на конец августа 2023 года. По словам главы Пограничного округа Олега Александрова, впереди ещё весь основной объём работ. Пока на площадке готовится основание под фундамент, но строители уверены, что стройку завершат в срок.

«В доме культуры будут работать вокальная и театральная студии, кружки танцев и декоративно-прикладного творчества. Уверена, что культурный центр очень нужен жителям не только Сергеевки, но и близлежащих сёл», — сказала зампредседателя правительства края Елена Бронникова.

Отмечается, что для местных жителей функционирует одна лишь библиотека — других «очагов» культуры нет.

«В Сергеевке проживает чуть более 5 тыс. человек, и конечно, здесь необходим современный дом культуры, спортивный центр. Насколько знаю, в новом доме культуры будут не только помещения для творчества, но и тренажерный зал с душевыми и санузлами. Безусловно, он будет востребован, да и жители села с удовольствием будут ходить в клуб на концерты, заниматься в кружках по интересам. Благодаря нацпроекту стало возможным исправить такую многолетнюю несправедливость, когда качественная жизнь в селе не должна резко отличаться от городской», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, десятая по счёту модельная библиотека открылась в Омской области.