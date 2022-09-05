Сочи, Краснодарский край, 5 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Высокую загрузку отелей и пансионатов в период бархатного сезона прогнозируют власти Сочи, об этом 5 сентября в телеграм-канале написал глава администрации курорта Алексей Копайгородский.

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Глава Сочи сообщил о продлении работы летнего штаба. Он уточнил, что в Сочи на 5 сентября отдыхают 184 тысячи человек, а средняя загрузка отелей составляет 87%.

«И прогнозы на бархатный сезон очень хорошие — наш город в лидерах по бронированию по программе туристического кэшбека», — уточнил Копайгородский.

Как сообщало ИА REGNUM, общий турпоток в Сочи с начала 2022 года превысил 5 млн человек. При этом бархатный сезон на курорте, по прогнозам, продлится до середины октября.