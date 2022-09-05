Канберра, , 14:00 — REGNUM 6 сентября в Канберре состоялось первое осеннее заседание парламента. Как пишет газета The Guardian, парламентский час был отмечен жесткой полемикой между лидером оппозиции Питером Даттоном и премьер-министром страны Энтони Альбанизом.

Заседание парламента Австралии

«Перед последними выборами лейбористы много раз обещали сократить счета за электроэнергию на 275 долларов. После выборов вы ни разу об этом не упомянули. На прошлой неделе правительство пообещало вернуться к общеотраслевым переговорам, что будет означать новые забастовки и повысит стоимость жизни для семей в нашей стране. Почему австралийские семьи расплачиваются за новые приоритеты премьер-министра?» — накинулся Даттон на Альбаниза.

«Благодарю лидера оппозиции за его вопросы. [Он сказал] обо всем и ни о чем в то же время. Потому что они не могут решить, какую тактику выбрать. Возможно, одну преследует Либеральная партия, а другую — Национальная партия. То же самое, что было и на прошлой неделе, когда они не могли договориться, стоит ли им посещать саммит по труду. Что-то вроде этого и сейчас. Они стремятся забыть тот факт, что они только что находились у власти почти десятилетие», — ответил премьер-министр страны.

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