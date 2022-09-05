Петропавловск-Камчатский, , 13:44 — REGNUM Попытки уйти от российского газа привели к переходу Запада на более неэкологичные источники энергии. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же всё, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимают именно подобным образом», — заявил Путин.

«Тем не менее, уверен, что международное сотрудничество в сфере экологии и сохранения климата востребовано и неизбежно будет возрождаться и осуществляться», — указал он.