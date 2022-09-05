Рига, 5 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Комиссия парламента Латвии по развитию самоуправлений дала прогноз на ситуацию с оплатой повышенной счетов за электричество и отопление жителями страны в предстоящий зимний сезон. Как сообщил портал bb. lv, ожидается, что сотни тысяч семей не смогут оплатить такие счета.

Santeri Viinamäki Евро

По словам представителя Союза самоуправлений Артура Салминьша, ситуация уже сложилась критическая: «Надо объявлять в стране энергетический кризис».

По подсчетам экспертов Союза самоуправлений, если до сих пор помощь от самоуправлений, включая жилищное пособие, получали 20 000 человек, то план правительства позволит претендовать на такую помощь где-то около 40 000 домохозяйств Латвии.

«В реальности же оплатить счета не смогут минимум 230 000 домохозяйств», — предупредил эксперт.

Впрочем, нет худа без добра, успокаивает Сальминьш: «Если у вас будут большие коммунальные счета и вы, как семья со средними доходами, не сможете потянуть их оплату, то, значит, такие же проблемы возникнут и у ваших соседей по дому, и у жителей соседних домов. Всех же не сделают банкротами».

Дополнительные расходы всех самоуправлений Латвии могут составить от 75 до 90 млн евро. Это еще по самым скромным подсчетам, отметило издание.