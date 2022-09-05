Иркутск, 5 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 5 сентября известило об окончании расследования уголовного дела по мошеннической статье в отношении бывшего заместителя директора управления социальной защиты населения — начальника отдела назначения мер социальной поддержки ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Осинскому району».

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По версии следствия, обвиняемая, с целью личного материального обогащения, имея доступ к специальному программному комплексу, создала личное заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, с указанием заведомо ложных и недостоверных сведений, с целью искусственного уменьшения среднедушевого дохода семьи относительно размера прожиточного минимума, необходимого для назначения выплаты, тем самым неправомерно сама себе назначила ежемесячную денежную выплату. В результате ей незаконно зачислились денежные средства по вышеуказанным выплатам в размере около 120 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемая признала вину в совершении преступления, добровольно в полном объеме возместила ущерб, причиненный министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Иркутской области. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года был вынесен приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом в п. Кутулик: с 2016 по 2018 гг. 56-летняя женщина вносила в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о выполнении обязанностей по должности помощника воспитателя, которые фактически не выполнялись.

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