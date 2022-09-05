Ереван, 5 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Армении в сентябре ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщила замгендиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, глава национальной программы иммунизации Гаяне Саакян.

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«Стабильный рост фиксируется, начиная с августа. Если сравнивать в разрезе последних 14 дней, то налицо рост на 23%», — сказала Саакян.

Она отметила, что болезнь в большинстве случаев проходит легко, а заболевшие переносят её на ногах. При этом часто потом возникают осложнения. Они чаще всего заключаются в потере вкуса и запаха, чувствительности, а также могут быть проблемы с сердцем.

Стоит отметить, что в Армении с 29 августа по 4 сентября выявили 2329 случаев заражения коронавирусом. Неделей раньше было выявлено 2124 таких случая.