Херсон, Бывш. УССР, , 13:44 — REGNUM Ракетным налётам со стороны ВСУ подвергся город Новая Каховка в Херсонской области. Об этом глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил 5 сентября.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, ночью было около восьми ракетных налётов. Киевские войска всю ночь выпускали по городу ракеты с разными промежутками: через час, через 15 минут.

«Сейчас изучаем, но снова попали в частный сектор», — сказал Леонтьев РИА Новости.

Он отметил, что работа системы ПВО уберегла город от разрушений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате ударов ВСУ по Новой Каховке был разрушен водный элеватор.

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