Москва, 5 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Освобожденная Россией Херсонская область никогда больше не вернется под оккупацию Киева. Об этом 5 сентября сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов, ИА REGNUM Херсон

«Это освобожденная территория и так теперь будет всегда. Херсон — навсегда русский. Никогда здесь больше ноги нацисткой не будет», — сказал Стремоусов.

При этом политик заявил, что все российские территории от Одессы до Харькова будут в скором времени освобождены от оккупации Киева.