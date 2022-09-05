Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» стоит сделать ежегодным мероприятием. С таким предложением на встрече с участниками форума на Камчатке выступил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил большое внимание к этому мероприятию «со стороны всех, кто любит природу, готов её защищать».

«Он проходит впервые здесь, и мне кажется, имея в виду уникальность места, в котором мы сейчас находимся, можно было бы сделать его регулярным, ежегодным», — сказал российский лидер.

Путин пообещал со своей стороны поддержать это мероприятие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Экосистема. Заповедный край» поддержал предложение возродить движение «Юный натуралист». Он отметил, что это было очень хорошее движение, «жалко, что оно сошло на нет».