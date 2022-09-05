Сидней, Австралия, 5 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Австралийский штат Новый Южный Уэльс известен не только наличием на своей территории Сиднея и Канберры, Сиднейского оперного театра, потрясающими пляжами для купания и серфинга, а также наличием множества казино для любителей испытать свою удачу. Однако контроль за деятельностью казино в Новом Южном Уэльсе ужесточится, поскольку с 6 сентября в регионе начинает работу новая надзорная комиссия с обширными полномочиями, передает телеканал Nine News.

Pxhere.com Казино

Комиссия будет заниматься, в частности, предотвращением случаев отмывания денег, и у нее будут новые полномочия, благодаря которым казино могут быть оштрафованы на 100 миллионов долларов.

Главный комиссар и бывший председатель Независимого управления по алкоголю и азартным играм (ILGA) Филип Кроуфорд сказал журналистам Nine News, что комиссия, которую он возглавит, будет «гораздо более бдительной».

«Возможность некоторых казино скрывать от нас что-то, чем они активно занимались в последние годы, будет теперь для них недоступна», — сказал Кроуфорд.