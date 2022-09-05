Казань, 5 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. На территории Татарии местами ночью и утром 6 сентября в воздухе и на почве ожидаются заморозки до — 1°С. Региональным управлением Гидрометцентра объявлено штормовое предупреждение.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень. Роза

Во вторник, 6 сентября, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, возможен дождь, ночью местами небольшой. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит +1…+6 ˚С, местами в воздухе и на почве заморозки до — 1°С, днем ожидается около 15 градусов тепла.

Ночью 7 и 8 сентября пройдут небольшие дожди, температура воздуха составит +2…+8 градусов. Днем также возможны дожди, воздух прогреется до +14 ˚С.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии в конце августа 2022 года в третий раз за лето ввели запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

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