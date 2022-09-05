Канберра, 5 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Сенатор Джеки Лэмби считает, что высшее руководство крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas должно взять на себя ответственность за запланированную забастовку наземных операторов, которая, как ожидается, на следующей неделе приведет к значительным перебоям в авиасообщении. Об этом 5 сентября политик заявила в эфире телеканала NineNews.

Mike McBey Самолеты авиакомпании Qantas Airlines

Сотни наземных операторов из компании Dnata, которые работают по контракту с Qantas и более чем дюжиной других авиаперевозчиков, объявят забастовку на 24 часа в следующий понедельник, 12 сентября.

Сенатор Лэмби сказала, что пассажиры не должны винить рабочих в том, что их планы поездок были сорваны.

«Я говорю это людям, которые путешествуют… Это вина руководство [Qantas]. Именно это и происходит, когда они отдают часть операций на аутсорсинг», — подчеркнула политик.