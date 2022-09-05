Уфа, , 13:43 — REGNUM Прямые рейсы из Уфы в Омск возобновляются с 15 сентября. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.

Самолет stooni

Сообщается, что перелеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Время в пути составить два часа, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что авиарейсы будут выполняться на самолётах типа Sukhoi Superjet 100 (вмещают до ста пассажиров) два раза в неделю по четвергам (первый вылет состоится 15 сентября) и субботам (с 24 сентября).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Уфы возобновляются прямые авиарейсы в Грозный.