Канберра, 5 сентября 2022, 13:41 — REGNUM Сегодня, 5 сентября, парламент Австралии вновь возобновит сессию после небольшого перерыва, однако уже есть немного политических новостей из Канберры. В частности, спикер Палаты представителей Милтон Дик решил не возбуждать расследование против бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Комитете по привилегиям. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра
Парламент Австралии. Канберра
JJ Harrison

Отмечается, что этого потребовал лидер Зеленых Адам Бандт. Он утверждал, что Моррисон якобы ввел парламент в заблуждение, тайно назначив себя на несколько министерских должностей, но Дик сказал, что доказательств нарушений со стороны Моррисона нет, поскольку Моррисона не спрашивали в парламенте об этих назначений, на такие вопросы он не отвечал, то есть не лгал, а следовательно нарушения регламента не имело место.

«Я сказал представителю Мельбурна [лидеру Зеленых Бандту], что, судя по имеющейся у меня информации, не похоже, что это имеет основания с точки зрения деталей, которых всегда требовали ораторы в отношении таких утверждений … Из этого следует, что в соответствии с практикой работы Палаты я не передал вопрос в Комитет по привилегиям», заявил спикер.

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