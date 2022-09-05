Канберра, 5 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Сегодня, 5 сентября, парламент Австралии вновь возобновит сессию после небольшого перерыва, однако уже есть немного политических новостей из Канберры. В частности, спикер Палаты представителей Милтон Дик решил не возбуждать расследование против бывшего премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Комитете по привилегиям. Об этом сообщил телеканал NineNews.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Отмечается, что этого потребовал лидер Зеленых Адам Бандт. Он утверждал, что Моррисон якобы ввел парламент в заблуждение, тайно назначив себя на несколько министерских должностей, но Дик сказал, что доказательств нарушений со стороны Моррисона нет, поскольку Моррисона не спрашивали в парламенте об этих назначений, на такие вопросы он не отвечал, то есть не лгал, а следовательно нарушения регламента не имело место.

«Я сказал представителю Мельбурна [лидеру Зеленых Бандту], что, судя по имеющейся у меня информации, не похоже, что это имеет основания с точки зрения деталей, которых всегда требовали ораторы в отношении таких утверждений … Из этого следует, что в соответствии с практикой работы Палаты я не передал вопрос в Комитет по привилегиям», — заявил спикер.