Оренбург, 5 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Самаре полицейские задержали мужчину, который причастен к похищению пожертвований из храма Оренбурга. Ущерб оценили в более чем 500 тыс. рублей, сообщила 5 сентября 2022 официальный представитель МВД России Ирина Волк.

УМВД по Оренбургской области Похищенные из храма пожертвования

Кража украшений и пожертвований совершена ночью в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Оренбурга. Вор повредил металлическую решетку и окно храма проник внутрь здания. Из церкви вынесли ювелирные украшения: золотые кольца, серьги, подвески, часы, цепочки и кресты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемый в краже находится в Самаре и передвигается по городу на такси. Правоохранители связались с водителем. Благодаря взаимодействию полицейских Оренбуржья, Самарской области и водителя злоумышленник был задержан.

Задержанный мужчина является уроженцем Краснодарского края. Он имеет судимость за аналогичное преступление. При злоумышленнике обнаружили похищенные пожертвования — 128 ювелирных изделий из золота общей стоимостью свыше 500 тысяч. Мужчина доставлен в Оренбург.