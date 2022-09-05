Ульяновск, 5 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») обещает помочь матери изнасилованной четырехлетней девочки в Ульяновской области.

Детская игрушка

«Конечно же, вмешаюсь», — отреагировал Хинштейн в телеграмм-канале.

Мать изнасилованной четырехлетней девочки обратилась с письмом к депутату Госдумы Хинштейну, где пишет, что опасается за свою семью из-за угроз сына насильника.

Гражданка утверждает, что местные власти ни разу не попытались даже выйти с ней на связь, не говоря уж о практической помощи, отмечает «КП-Ульяновск».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 августа 2022 года днем в ульяновских телеграм-каналах прошла шокирующая информация об изнасиловании 4-летней девочки. Преступление якобы произошло в Цильнинском районе Ульяновской области.