Канберра, 5 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Новоизбранный член Палаты представителей Австралии Дай Ле привлекла внимание журналистов своим ярким нарядом во время своего первого обращения к парламенту, в котором она рассказала свою историю прибытия в Австралию. О подробностях 5 сентября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Речь Ле, депутата азиатского происхождения, одетого в платье, которое более походило на огромное полотнище австралийского флага, включала трогательный отрывок о ее ужасающем путешествии в Австралию из Вьетнама в качестве беженца.

«Я помню момент, когда мы думали, что умрем, когда на нашу лодку обрушился сильный шторм … Я … помню, как мы с сестрой держались друг за друга изо всех сил, пока моя мать держалась за нее. Я помню, как мы промокли насквозь, когда океан обрушился на нас под проливным дождем. Я помню, как мое лицо почти соприкоснулось с океаном, когда нашу лодку так сильно качало из-за шторма. Помню, как моя мама предупреждала, чтобы я взялась за сестру покрепче и за пластиковую канистру на случай, если лодка перевернется… Никто из нас тогда даже не умел плавать», — рассказала свою жизненную историю политик.