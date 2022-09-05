Сана, 5 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Международно-признанное правительство Йемена сообщило о том, что действия повстанцев-хуситов угрожают безопасности гражданского судоходства в Красном море. Об этом 5 сентября сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на министра обороны Йемена Мохсена ад-Даари, который прибылна базу ВМС в городе Аден.

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Выступая перед офицерами базы ад-Даари заявил о том, что перед ВМС Йемена стоит ряд важных задач по обеспечению безопасности страны.

«Ополчение хуситов продолжает угрожать безопасности международного судоходства, устанавливая морские мины… Мы должны повышать наш уровень готовности к решению задач и борьбе со всеми видами контрабанды, в том числе с оружием, попадание которого в руки хуситов ведёт к продолжению войны с йеменцами и нанесению вреда соседним странам», — сказал ад-Даари.