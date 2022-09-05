Белгородский район, Белгородская область, 5 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Артиллерийские снаряды и фрагменты танка Т-34 извлекли из земли в селе Стрелецкое Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

https://31.mchs.gov.ru Фрагмент танка, найденный в поле

Тракторист во время глубинной вспашки поля на глубине около 40 сантиметров наткнулся на необычный железный предмет, уходящий глубоко в землю. Мужчина вызвал спасателей, взрывотехники изъяли на месте два 76 мм артиллерийских снаряда и предположили, что массивный предмет может быть частью советского танка Т-34, в который попал снаряд. При дальнейших раскопках специалисты обнаружили бортовой редуктор и башню от танка.

С уникальной находкой весом около 1,5 т теперь будет работать поисковый отряд Белгородской области, артиллерийские снаряды ликвидировали на специальном полигоне.

В целом, за неделю с 29 августа по 4 сентября белгородские взрывотехники изъяли и уничтожили 11 неразорвавшихся снарядов времён Великой Отечественной войны.