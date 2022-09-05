Цена проигрыша для США слишком велика, атаки на АЭС — не предел — Кургинян
Москва, 5 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Попытка разыграть фишку с Запорожской АЭС и МАГАТЭ со стороны бандеровского режима и его хозяев оказалась провальной, но они будут пытаться снова и снова поломать правила игры, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
Ради этого, по его словам, нацисты устроили очень крупную спецоперацию на херсконском направлении, которая оказалась абсолютно и фатально провальной. В операции были задействованы очень крупные международные специалисты спецназа других стран, но все это обернулось провалом. И теперь режим не пытается осмыслить, почему операция оказалась провальной, а стараются понять, как можно это представить так, чтобы составить иное впечатление.
По его словам, режим и его хозяева не остановятся ни перед чем в попытке изменить правила игры, поскольку они проигрывают в военном противостоянии на территории бывшей УССР. Поэтому нужно ждать новые и новые крупные злодеяния, поскольку цена проигрыша для них велика.