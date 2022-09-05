Москва, 5 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Попытка разыграть фишку с Запорожской АЭС и МАГАТЭ со стороны бандеровского режима и его хозяев оказалась провальной, но они будут пытаться снова и снова поломать правила игры, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Значит, они хотели взять эту станцию, привезти туда сразу же чиновника [из МАГАТЭ], и дальше вместо мирного населения и детей использовать чиновников. И сказать, что их надо спасать, ввести туда ООН… Вы взяли такой населенный, пункт, другой и взяли нас в котлы, а мы вот так сбоку зашли и все», — заявил Кургинян.

Ради этого, по его словам, нацисты устроили очень крупную спецоперацию на херсконском направлении, которая оказалась абсолютно и фатально провальной. В операции были задействованы очень крупные международные специалисты спецназа других стран, но все это обернулось провалом. И теперь режим не пытается осмыслить, почему операция оказалась провальной, а стараются понять, как можно это представить так, чтобы составить иное впечатление.

«Все время вопрос не в том, что происходит в реальности, а в том, как это представить эту реальность… Надо понять, это очень опасное пиар-мышление. Оно мыслит картинкой. Оно не мыслит реальность. И в этом смысле, что запорожская АЭС, что эта херсонская операция, все являются потребностью в картинке и желанием изменить правила игры», — продолжил Кургинян.

По его словам, режим и его хозяева не остановятся ни перед чем в попытке изменить правила игры, поскольку они проигрывают в военном противостоянии на территории бывшей УССР. Поэтому нужно ждать новые и новые крупные злодеяния, поскольку цена проигрыша для них велика.