Горловка, ДНР, 5 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из артиллерии. Об этом 5 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в рамках проведения спецоперации на территории б. УССР российские системы ПВО сбили за сутки четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.