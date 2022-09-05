Канберра, , 13:53 — REGNUM Секретарь Профсоюза железнодорожников, водителей трамваев и автобусов Нового Южного Уэльса (RTBU) Алекс Клаассонс заверил журналистов и общественность, что на текущей неделе новых действий рабочих в рамках забастовки на железнодорожной сети Сиднея не планируется. Об этом со ссылкой на его выступление перед СМИ 5 сентября сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия Phil Whitehouse

Журналисты пишут, что на фоне продолжающейся борьбы между профсоюзом и правительством штата пассажиры в течение нескольких недель сталкиваются с задержками и отменой поездов.

Также напомним, что ранее Клаассонс лично говорил под запись, что забастовка спланирована так, чтобы причинить «максимальную боль» правительству Нового Южного Уэльса, но ограничить ее последствия для рядовых австралийцев.

Сообщается, что 6 сентября трудовой спор будет передан в Комиссию по справедливому труду, и Клаассенс заверил пассажиров, что в обозримом будущем больше забастовок не запланировано.

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