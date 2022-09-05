Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Общественные инспекторы, занятые охраной окружающей среды, продолжат получать поддержку. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Что касается основного вопроса — общественные инспектора и отношение к ним. Конечно, нужно поддерживать это движение, и, безусловно, мы будем это делать. Более того, и на законодательном уровне принято уже соответствующее решение о расширении полномочий общественных организаций, общественных инспекторов в том числе и в этой сфере», — заявил Путин.

«Посмотрю обязательно эту правоприменительную практику и буду просить коллег и в регионах, и в соответствующих центральных органах власти уделить этому серьёзное внимание», — указал он.