Москва, 5 сентября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Антоновский мост в Херсоне не пригоден для передвижения по нему крупного автомобильного транспорта. Об этом 5 сентября сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Yevhenii Ihnatiev Антоновский мост

Произошло это по причине массированных обстрелов киевских боевиков из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом разрушить объект они так и не смогли.

«Антоновский мост сейчас не просто закрыт — по нему вообще невозможно проехать. Он находится в аварийном состоянии. Но он не рухнул. Но в нем столько дыр, что по нему можно только на мотоцикле проехать», — сказал Стремоусов.