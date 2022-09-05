5 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Василий Иванов, , 20:15 — REGNUM В Москве завершился Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начало заключительного представления 15-го фестиваля «Спасская башня» Василий Иванов © ИА REGNUM

Юбилейный Фестиваль «Спасская башня» завершился грандиозным представлением на Красной площади. Финальной точкой музыкального праздника стало выступление Сводного оркестра, куда вошли 1,5 тысячи артистов из разных стран мира.

Выступление общего сводного оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление общего сводного оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM

Праздничный салют Василий Иванов © ИА REGNUM

В фестивале «Спасская башня» приняли участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Выступление венесуэльцев и таиландцев на Красной площади в Москве стало дебютом этого года. От Российской Федерации были представлены все силовые ведомства страны — Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. Всего же на главной площади страны выступили более 1500 представителей российских и иностранных военно-оркестровых и творческих коллективов.

Выступление образцового ансамбля «Знаменские барабанщики» Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление центрального оркестра ВМФ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление центрального оркестра ВМФ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление центрального оркестра ВМФ России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального военного оркестра Министерства обороны Василий Иванов © ИА REGNUM

Василий Ладюк Василий Иванов © ИА REGNUM

Свыше 1 тысячи музыкальных инструментов, 120 киловатт звука, самые мощные в мире осветительные приборы.

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнительский художественный коллектив Индии «Panghat» Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнительский художественный коллектив Индии «Panghat» Василий Иванов © ИА REGNUM

Исполнительский художественный коллектив Индии «Panghat» Василий Иванов © ИА REGNUM

За 15 лет Фестиваль стал самым ожидаемым событием в мире музыки как для зрителей, так и для музыкантов.

Выступление Сергея Моховикова Василий Иванов © ИА REGNUM

В этом году публику поразило выступление Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ вместе с Ротой почётного караула. Коллектив нечасто становится участником публичных выступлений, поэтому зрители «Спасской башни» ждали его с особым нетерпением и встречали горячими аплодисментами.

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Также вместе со своими оркестрами выступили Почётные караулы Образцово-показательного оркестра Вооружённых сил Белоруссии, Военного оркестра (Московского гарнизона) 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и Сводного оркестра и Ансамбля песни и пляски ВДВ России. Впервые с Ротой почётного караула вышел Образцово-показательный оркестр Росгвардии.

Выступление оркестра и роты Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра и роты Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра и роты Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра и роты Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление роты почетного караула и оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Василий Иванов © ИА REGNUM

Удивили зрителей и танцевальные ансамбли. Танцоры балета Центрального пограничного ансамбля ФСБ России исполнили красивый и опасный танец на платформе в виде жостовского подноса, которую держали на руках военнослужащие. Этот же коллектив поразил публику зажигательным файер-шоу. Никого не оставили равнодушным мощные выступления десантников.

Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Центрального пограничного ансамбля Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Сводного оркестра ВДВ Василий Иванов © ИА REGNUM

В Фестивале приняли участие сразу три коллектива Росгвардии — Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии России, Сводный оркестр штаба Центрального округа войск национальной гвардии РФ и Военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Все три коллектива показали очень разнообразные программы и вызвали живой отклик у публики. Самым трогательным выступлением «Спасской башни» стал дебют юных скрипачей ансамбля «Весёлые нотки» из Луганска.

Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра штаба Центрального округа войск национальной гвардии Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Главного управления войск национальной гвардии по Краснодарскому краю Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители приветствуют луганских музыкантов светом фонариков Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление Луганского ансамбля скрипачей «Веселые нотки» Василий Иванов © ИА REGNUM

Главный военный дирижер Тимофей Маякин вручает коллективу из Луганска памятную звезду Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам руководителя Дирекции Фестиваля Сергея Смирнова, ему очень понравилось выступление армянского коллектива.

Выступление оркестра генштаба ВС Армении Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра генштаба ВС Армении Василий Иванов © ИА REGNUM

«Египет, Таиланд, Венесуэла и Индия — большие молодцы. Вне всяких сомнений, как всегда, на высоте наши белорусские друзья», — поделился впечатлениями руководитель Дирекции Фестиваля.

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра Вооруженных сил Венесуэлы Василий Иванов © ИА REGNUM

Зрители одинаково тепло встречали как российские, так и зарубежные коллективы, с удовольствием аплодировали всем участникам, подпевали и пританцовывали, включали в телефонах фонарики, чтобы с трибун поприветствовать артистов.

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление военного симфонического оркестра Египта Василий Иванов © ИА REGNUM

«Если говорить по горячим следам, то мне кажется, что Фестиваль получился содержательным, интересным, нам удалось достичь целей, которые мы перед собой ставили. Прежде всего, мы сохранили международный формат», — подчеркнул художественный руководитель Фестиваля, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, руководитель Службы коменданта Московского Кремля ФСО России — комендант Московского Кремля (с 2004 по 2020), генерал-лейтенант запаса Сергей Хлебников.

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Министерства обороны России Василий Иванов © ИА REGNUM

По мнению художественного руководителя, «Спасская башня» получилась ещё и благодаря необыкновенно позитивной атмосфере в коллективах, которые приехали и с российской стороны, и из-за рубежа. «И конечно же, Фестиваль состоялся благодаря очень дружной работе команды», — отметил он.

Выступление общего сводного оркестра Василий Иванов © ИА REGNUM

Начальник Военно-оркестровой службы ВС РФ — главный военный дирижёр, музыкальный руководитель Фестиваля генерал-майор Тимофей Маякин назвал юбилейный Фестиваль «умопомрачительным».

«Он еще не закончился, а нам уже начали поступать заявки от коллективов из стран Латинской Америки и Азии. Звонят и пишут наши европейские друзья, которые сожалеют, что не смогли принять участие в «Спасской башне» в этом году, но не теряют надежды приехать в последующие годы», — сказал музыкальный руководитель «Спасской башни». По его словам, многие оркестры, принявшие участие в Фестивале в этом году, хотели бы ещё не раз вернуться на Красную площадь.

Тимофей Маякин, главный военный дирижер ВС России, генерал-майор, музыкальный руководитель фестиваля Василий Иванов © ИА REGNUM

Большое количество зрителей также приходит, чтобы увидеть выступления Кавалерийского почётного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России. В этом году Почётному эскорту исполняется 20 лет, поэтому программа, которую смогли увидеть зрители на ВДНХ, была особенно яркой и зрелищной.

Однако поклонники Фестиваля и в этом году смогли увидеть конную программу на брусчатке Красной площади в завершающем представлении и полюбоваться выступлениями всадников Кремлёвской школы верховой езды и немецкого тренера-берейтора Мартины Штеммлер-Герузель с Владимирскими тяжеловозами Катюшей и Шоколадкой. Немецкая всадница выехала на брусчатку, держа в руках развивающийся флаг России. Сегодня исполнилась ее мечта — выступить на Красной площади.