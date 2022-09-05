Канберра, 5 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Домовладельцы в Австралии готовятся к новому «удару» на фоне ожиданий, что официальная денежная ставка наличности, или попросту ключевая ставка, подскочит в стране выше 2% впервые за шесть лет. Об этом 5 сентября сообщил телеканал Nine News.

Ashton 29 Аделаида, Австралия

Отмечается, что партия Зеленых уже призвала к паузе в повышении ключевой ставки, поскольку кризис стоимости жизни заставляет некоторые семьи обращаться в благотворительные организации в поисках еды и абсолютно точно затрагивает всех покупателей на кассах в супермаркетах.

Резервный банк Австралии начал поднимать официальную денежную ставку наличности с ее исторического минимума в 0,1% в мае. Сейчас ключевая ставка составляет 1,85%, и есть вероятность, что она поднимется выше 2%.

Как сообщает Nine News, решение о поднятии ставки может быть принято уже завтра, 6 сентября, в ходе заседания совета директоров регулятора.