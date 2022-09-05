Петропавловск-Камчатский, 5 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Россия возвращается в Арктику. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на всероссийском экологическом молодёжном форуме на Камчатке.

Kremlin.ru Владимир Путин на Международном форуме «Арктика — территория диалога»

«Наша страна возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения ЧС», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин 5 сентября прибыл в Камчатский край.

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