Канберра, 5 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Почти пять миллионов жителей Австралии получат столь необходимое увеличение своих социальных выплат, поскольку правительство страны решило вмешаться, чтобы облегчить бремя высокой инфляции на континенте. Об этом 5 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Увеличение размера соцвыплат станет крупнейшей индексацией социальных пособий в Австралии почти за 30 лет. Повышение различных выплат, в том числе пенсий и пособий по безработице, является частью политики лейбористского кабинета министров по привязке соцвыплат населению к индексу потребительских цен, который измеряет инфляцию в стране.

Размер пенсий по возрасту, пенсий по инвалидности и выплат по уходу за другим человеком повысится на 38,90 долларов для одиноких людей и на 58,80 долларов для супругов.

Максимальная ставка пенсии повышается до 1 026,50 долларов за две неделе для одиноких лиц или до 1547,60 долларов, которые получит супружеская пара.