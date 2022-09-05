Москва, 5 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Режиму Зеленского и Западу нужна катастрофа на Запорожской АЭС, чтобы поменять правила игры и не допустить победы России, а самому Зеленскому хочется ощутить себя императором Нероном, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Где-нибудь осенью станет ясно, что по нормальным правилам игры [территория бывшей УССР] конфликт проиграла. Я настаивал всегда, что как только нормальные правила игры покажут это, не будет признано поражение, а будут использоваться ненормальные правила. Любые. В принципе это такая англо-саксонская фишка. Если я проигрываю в шахматы, я беру шахматную доску и бью по голове… Никто не играет по правилам с той стороны. У нас все очень ждут, что будет по правилам, а по правила — не будет», — заявил Кургинян.

Атака на Запорожскую АЭС и есть та самая игра не по правилам, отметил политолог. Во-первых, эта АЭС очень много дает, и от нее очень сильно зависит дышащая на ладан псевдоэкономика территории бывшей УССР, которая, конечно же, в основном существует за счет дотаций Запада. Но тем не менее.

«Во-вторых, внутри этого дела можно разыграть какой-нибудь ненормальный эксцентричный сценарий, и за счет этого сценария поменять правила игры. Я не хочу сказать, что так будет, но если бы там возникла, упаси бог, какая-нибудь там ядерная крупная неприятность, ну понятно, что по обычным правилам уже не играешь», — добавил он.

В-третьих, нацистскому режиму Зеленского необходимо не только привлекать внимание Запада (привлекать деньги, частично разворовывать, частично пускать на прокорм и получать технику), но и создавать специфическую картинку, за счет которой хунта живет.

«Она живет тем, что наступил век Зеленского. И ему, когда вдруг его на три-четыре дня перестают обсуждать, невыносимо как актеру. Я это как театральный режиссер хорошо знаю. Там есть политическая, экономическая, военная надоба держать этот пиар, но там еще есть и личное», — продолжил Кургинян.

У Зеленского есть возможность использовать военные действия в личных целях, и они доминируют над всем остальным, чего бы это ни касалось. Поэтому большая катастрофа на ЗАЭС позволит Западу обнулить все предыдущие правила игры и даст возможность Зеленскому почувствовать себя Нероном, сжегшим Рим.