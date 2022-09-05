Атаки на Запорожскую АЭС — это попытка смены правил игры — Кургинян
Москва, 5 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Режиму Зеленского и Западу нужна катастрофа на Запорожской АЭС, чтобы поменять правила игры и не допустить победы России, а самому Зеленскому хочется ощутить себя императором Нероном, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
Атака на Запорожскую АЭС и есть та самая игра не по правилам, отметил политолог. Во-первых, эта АЭС очень много дает, и от нее очень сильно зависит дышащая на ладан псевдоэкономика территории бывшей УССР, которая, конечно же, в основном существует за счет дотаций Запада. Но тем не менее.
В-третьих, нацистскому режиму Зеленского необходимо не только привлекать внимание Запада (привлекать деньги, частично разворовывать, частично пускать на прокорм и получать технику), но и создавать специфическую картинку, за счет которой хунта живет.
У Зеленского есть возможность использовать военные действия в личных целях, и они доминируют над всем остальным, чего бы это ни касалось. Поэтому большая катастрофа на ЗАЭС позволит Западу обнулить все предыдущие правила игры и даст возможность Зеленскому почувствовать себя Нероном, сжегшим Рим.