Санкт-Петербург, 5 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открылись три лестничных спуска подземного перехода у вестибюля-2 станции метро «Московская» на второй (синей) линии. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Петербургский метрополитен».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Там отметили, что первый этап реконструкции перехода завершён. Однако пока он работает лишь как переход, доступа к вестибюлю станции метро еще нет. В метрополитене считают, что возобновление работы подземного перехода в таком режиме позволит облегчить маршрут пешеходов.

Напомним, что второй вестибюль станции метро «Московская» закрылся на капитальный ремонт в начале февраля 2022 года. Завершить работы должны уже к концу текущего года.