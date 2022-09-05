Канберра, 5 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В то время, как количество вакантных площадей, доступных для съема, падает до рекордно низкого уровня, ниже 1% в некоторых районах Австралии, стоимость арендной платы в столицах штатов и сельской местности растет. На этом фоне многие жители Австралии призывают власти вмешаться в ценообразование на рынке и ограничить «аппетиты арендодателей». Об этом 5 сентября сообщил телеканал Nine News.

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В то время, как арендодатели выиграли от «невероятного» повышения арендной платы в Австралии за последнее время, ученый Крис Мартин из Исследовательского центра UNSWCityFutures сказал, что арендаторы, в число которых входят многие домохозяйства Австралии с низким доходом, испытывают трудности.

Так, в Сиднее количество свободной недвижимости упало до рекордно низкого уровня в 1,3%, что усугубило ухудшение условий аренды и высокую конкуренцию. Аналогичный уровень в Мельбурне (столица штата Виктория) в течение семи месяцев сокращался до 1,4%, что является самым низким показателем с марта 2019 года.