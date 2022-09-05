Москва, 5 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Высокоточные удары по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады киевских боевиков в Николаевской области нанесли военные Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 5 сентября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Высокоточным оружием в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады», — сказал он.

Кроме того, Конашенков рассказал, что также Воздушно-космических сил РФ (ВКС) России сбили вертолет Ми-8 ВСУ около населенного пункта Кочубеевка Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что свыше 30 боевиков киевского националистического формирования «Кракен» были уничтожены высокоточным ударом ВКС РФ.