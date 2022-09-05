Кишинёв, 5 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В ночь на 4 сентября во дворе дома экс-президента Молдавии Игоря Додона внезапно загорелась беседка. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

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«Ждём выводы и мнения специалистов, чтобы иметь ясность в отношении этого странного инцидента», — написал Додон.

Он поблагодарил пожарных за то, что они оперативно приехали и быстро потушили разгоревшуюся беседку. Экс-президент отметил, что огонь мог перекинуться и на дом.

Додон также выложил видео того, как начался пожар. На кадрах с камеры видеонаблюдения, видно, перед пожаром была яркая вспышка. После этого беседку охватил огонь.

Напомним, Додона поместили под домашний арест в мае, каждый месяц продлевая срок на 30 суток. Ему предъявлены обвинения по пяти статьям. В том числе политика обвиняют в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине». Он отрицает причастность к преступлениям и обещает доказать это в суде.