Москва, 5 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают отбивать попытки ВСУ закрепиться на отдельных участках николаево-криворожского направления и наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам киевских боевиков. Об этом 5 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, добавили в Минбороны, были уничтожены более 220 военнослужащих киевского режима.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 4 сентября, на николаево-криворожском направлении ряды ВСУ поредели на более чем 150 военнослужащих.