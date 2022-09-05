Самара, 5 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Известные музыканты выступят в Самаре в День города 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная».

Василий Иванов ИА REGNUM Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Сообщается, что на площади Куйбышева в Самаре 11 сентября в 18:00 часов выступят группы «Любэ», «Город 312», «Корни», а также Виктория Дайнеко.

Отмечается, что исполнители будут выступать для жителей и гостей Самары в рамках всероссийского тура «Хороша родная» в поддержку внутреннего туризма.

Ранее сообщалось о том, что в честь 436-летия Самары жителей и гостей города ждет насыщенная программа: всего запланировано проведение около 150 мероприятий.