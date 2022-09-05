Тбилиси, , 20:36 — REGNUM Матч между баскетбольными сборными Грузии и Турции на проходящем в Тбилиси Чемпионате Европы омрачился рядом инцидентов, сообщает 5 сентября грузинский телеканал «Рустави 2».

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В последней четверти матча игра была остановлена на несколько минут из-за выяснения отношений между грузинским и турецкими баскетболистами, в результате чего оба игрока были удалены с площадки. А затем с площадки за агрессивную перепалку с арбитром был удалён и главный тренер турок Эргин Атаман.

Однако на этом инциденты не закончились. Уже после окончания матча на пути в раздевалку, как уверяет турцкая сторона, трое грузинских баскетболистов набросились на одного из своих турецких противников и избили его. Официальные лица грузинской сборной заявили, что прокомментируют этот инцидент чуть позже.

Напомним, что сборная России на была допущена на Чемпионат Европы-2022.