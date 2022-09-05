Екатеринбург, 5 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждён местный житель, похитивший более 4,2 млн рублей, принадлежащих фирме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Свердловчанин являлся директором одной из фирм Екатеринбурга. Он брал займы на свой счёт, а возвращал долг деньгами организации. Таким образом с мая 2017 по май 2018 года уралец растратил свыше 3,6 млн рублей фирмы. Ещё более 631 тыс. рублей он присвоил.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.