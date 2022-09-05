Москва, 5 сентября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Установить ответственность за нарушение иноагентами избирательного законодательства предлагают депутаты Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«Нами разработан законопроект «О внесении изменения в ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий установление административной ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов. Сегодня его концепция была поддержана на заседании Комиссии», — сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России из-за рубежа Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Поправки предполагают наложение административного штрафа за осуществление иноагентом деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме. Штраф в случае принятия закона составит от 10 тыс. до 30 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, и до 1 млн рублей — для юридических лиц, рассказал Пискарёв.

Пискарёв также обратил внимание на, что масштабные попытки дискредитировать российскую избирательную систему свидетельствуют о подготовке западных центров к президентским выборам в России 2024 года.