Триполи, Ливан, 5 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Военные катера ВМС Ливана провели манёвры под лозунгом «Нефть Ливана для Ливана». Об этом 5 сентября сообщает Lebanon 24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По данным журналистов, катера вышли из порта Триполи и проследовали вдоль побережья в район мыса ан-Накура, пройдя вблизи израильской станции по добыче нефти.

Как заявил президент Ливана Мишель Аун, кампания была призвана продемонстрировать Израилю готовность ливанских войск отстаивать независимость своей страны.

«Приветствую войска Ливана, участвующие в морской операции в соответствии с полным правом Ливана на его воды, границы и богатство. Единство нашей позиции является гарантией наших прав и богатства для наших потомков», — заявил Мишель Аун журналистам.