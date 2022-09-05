Березники, Пермский край, 5 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Пермском крае выяснилось, что контрактник из Березников, который участвует в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики, не получает соответствующие дополнительные выплаты, сообщили 5 сентября в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в Прикамье.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На задержки дополнительного денежного довольствия омбудсмену пожаловалась мать военнослужащего. Во время совместной с прокуратурой проверки информация подтвердилась.

Прокурор внёс в адрес командира войсковой части представление. После этого причитающееся довольствие перечислено на личный счет военнослужащего.