Симферополь, 5 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Вопрос об отмене Ялтинского международного экономического форума не стоит, об этом 5 сентября журналистам заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Rk.gov.ru Ялтинский международный экономический форум

Комментируя очередное решение о переносе сроков проведения ЯМЭФ, Константинов объяснил его вопросами безопасности.

«Целесообразность его не отпала. ЯМЭФ, олицетворением которого является Ялта, нужен Крыму. Вопрос о его отмене не стоит, мы этот вопрос даже не рассматриваем», — приводит слова Константинова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Ялтинский международный экономический форму проводится с 2015 года. В последний раз форум состоялся в 2019 году, тогда его участниками стали более 4,5 тысячи человек, в том числе более 800 — представителей иностранных государств. В 2020 и 2021 годах проведение ЯМЭФ переносилось в связи с эпидемиологической ситуацией. Весной 2022 года сообщалось о планах по проведению форума осенью. Однако 30 августа стало известно, что проведение форума перенесено на 2023 год.