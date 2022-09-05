Омск, 5 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили об ожидающихся заморозках.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8 по 12 сентября в Омской области в ночные часы прогнозируется опасное погодное явление — заморозки от — 1 до -6 °С.

Объявлено штормовое предупреждение. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности.

Добавим, по данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ночью 6 сентября в приземном слое местами ожидаются заморозки от 0 до — 2 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае в течение недели (5 — 11 сентября) ожидается значительное похолодание.

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