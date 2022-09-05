Усть-Канский район, Алтай, 5 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Пожар в средней школе села Мендур-Соккон в Усть-Канском районе Республики Алтай спасатели тушили почти полсуток. Сигнал о возгорании поступил 4 сентября в 17:31, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Республике Алтай Пожар в школе на Алтае

В 17:32 к месту был направлены пожарные из соседних населённых пунктов. Расстояние до ближайшего пожарного подразделения составляло 21 км. К моменту их прибытия двухэтажное здание 1987 года постройки было полностью охвачено огнём. Площадь пожара составляла 1170 кв. метров.

«Ликвидация пожара осложнялась большой нагрузкой. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Системы сработали без участия работников объекта», — отметили в ведомстве.

Всего в ликвидации огня было задействовано 56 человек и 14 единиц техники. Пожар был локализован в 20:40 по местному времени, открытое горение ликвидировано в 23:30, полностью возгорание удалось потушить к 9 часам утра 5 сентября. Погибших и пострадавших нет, причины пожара выясняются.