Москва, 5 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Под конец минувшей недели 2 сентября нефть слегка отскочила от многомесячных минимумов, закрывшись в районе отметки $93 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

(сс) Ryan McFarland Нефтепровод на Аляске

«Сегодня, 5 сентября, подъем цен на нефть ускорился — с начала торгов Brent потяжелела более чем на 2,5%, превысив уровень $95.

В центре внимания — заседание ОПЕК+, хотя трейдеры не ждут от этого мероприятия значимых решений.

Несмотря на недавнее ужесточение риторики, альянс вряд ли пойдет на снижение квот, до которых производители в последние месяцы не дотягивают.

При этом некоторую поддержку рынку могут оказать заявления о готовности проявить гибкость в случае необходимости.

В целом импульсивного и направленного роста нефтяных цен сейчас ожидать не стоит, особенно учитывая подвешенное состояние рынка в ожидании ядерной сделки между США и Ираном, переговоры по которой продолжаются.

Сдерживающим внешним фактором для Brent выступает крепкий доллар в сочетании с уклонением от рисков из-за ожиданий еще одного агрессивного повышения ставки ФРС.

Волнений добавляет ухудшение самочувствия китайской экономики. В такой обстановке шансы на возвращение барреля выше $100 в ближайшее время невелики», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent на торгах в Азии подорожала почти до $95